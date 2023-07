Sta lentamente rientrando nella norma la situazione sul Gargano, dopo il vasto incendio che ieri ha interessato diversi comuni tra cui Vieste e ha portato alla chiusura del traffico della statale 693 ‘dei Laghi di Lesina e Varano’ in entrambe le direzioni, all’altezza di Cagnano Varano.

Alcuni dei turisti evacuati – in tutto quasi duemila persone – hanno trascorso la notte in altre strutture che hanno concesso camere gratuitamente grazie a una significativa catena di solidarietà che si è attivata tra i cittadini. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno invece lavorato tutta la notte ed ora le zone in cui sorgono il Resort Gattarella, l’Hotel Gargano e l’Hotel Portonuovo, tra quelle più colpite, ormai sono lontane dal pericolo.

A rischio, ci sono oltre trecento ettari di vegetazione boschiva mentre sono già cento quelli andati in fumo.