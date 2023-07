La Provincia di Foggia ha presentato il progetto ID INCLUSIONE DIGITALE, in co-progettazione con 33 comuni della Capitanata rientranti nella propria rete degli enti di accoglienza, nell’ambito del bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, pubblicato lo scorso 13 luglio, per la selezione sezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del giorno 4 luglio 2023, n. 595.

Nel dettaglio il progetto avrà obiettivi specifici, divisi per tipologia di intervento, prevedendo l’impiego complessivo di 70 operatori volontari da dislocare sulle singole sedi comunali (2 per sede) e presso l’ufficio servizio civile dell’Ente (4 volontari). La Provincia di Foggia è Ente referente del Programma di interventodenominatoACCEDI – un piano progettuale teso ad una condivisione territoriale degli interventi di servizio civile digitale su base interregionale (Puglia e Molise). Il Programma prevede, difatti, anche il coinvolgimento di altri Enti di servizio civile, quali: l’ASL Foggia, Salesiani per il Sociale APS, l’APS InFormare e il Comune di Guglionesi, rispettivamente impegnati attraverso i propri propri progetti in attività in favore di utenti fragili, ovvero di quei soggetti che a causa di una situazione “precaria”, spesso temporanea, si trovano in una condizione di aumentata vulnerabilità (es. portatori di disabilità, anziani, donne non occupate o in particolari condizioni, famiglie in condizioni di disagio, immigrati), che determina implicitamente un’esclusione dai benefici del progresso tecnologico e dell’innovazione: il cosiddetto digital divide (FACILITAZIONE DIGITALE ed EDUCAZIONE DIGITALE).

Per la presentazione delle domande e per ogni altra informazione riguardante il progetto si rimanda alla consultazione della pagina dedicata reperibile nella sezione “nuovi progetti” del sito internet: http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it – oppure contattando l’Ufficio Servizio Civile dell’Ente ai seguenti recapiti telefonici: 0881.791517 – 0881.791852.