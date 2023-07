Tre banditi, coi volti coperti di passamontagna, hanno rapinato la notte scorsa l’area di servizio dell’autostrada A14 a Cerignola. I malviventi hanno fatto irruzione nel bar dell’area di servizio e, sotto la minaccia di un fucile, si sono fatte consegnare denaro, sigarette e numerosi Gratta e vinci per un danno non ancora quantificato ma comunque di svariate migliaia di euro, per poi dileguarsi all’esterno di un cancello. Sul fatto indaga la Polizia.