Due giovani talenti della musica rap della nostra amata città di Orta Nova, Gabriele Rizzo e Lorenzo Granato, noti come i “Drip Dealers”, lo scorso 22 Luglio hanno fatto la storia esibendosi al prestigioso “Dodji na Amfi” Festival, uno dei più importanti eventi dedicati all’hip hop e al rap dei Balcani.

Questa straordinaria opportunità è stata resa possibile grazie all’Associazione Beyond Borders ETS, un’organizzazione locale attiva nella promozione sociale e territoriale.

Il “Dodji na Amfi” Festival ha visto i “Drip Dealers” rappresentare la scena musicale di Orta Nova con un’energia travolgente, ricevendo l’entusiastico supporto della folla e lasciando un’impronta indelebile nelle menti di tutti i presenti. Gabriele Rizzo e Lorenzo Granato hanno dimostrato un talento innato e una padronanza del palco che ha affascinato giovani e adulti, testimoniando il potenziale di talenti emergenti provenienti dalle nostre stesse strade.

L’esibizione dei “Drip Dealers” è stata arricchita da un entourage di talenti locali altrettanto brillanti. Tommaso Di Tonno ha stupito il pubblico con le sue abilità da console DJ, fornendo la perfetta colonna sonora per il viaggio musicale dei “Drip Dealers”. L’arte fotografica di Antonello Cavaliere ha catturato ogni momento magico dell’evento, mentre Gabriele Granato ha realizzato riprese video mozzafiato, documentando uno spettacolo indimenticabile.

L’inserimento dei giovani talenti locali nel “Dodji na Amfi” Festival è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Associazione Beyond Borders ETS, la quale ha avuto l’onore di partecipare al progetto Urban Connection, sostenuto dal programma europeo Creative Europe. Questo ambizioso progetto mira a promuovere la cooperazione tra i paesi membri dell’Unione Europea e i Paesi Balcanici, creando una piattaforma culturale congiunta dedicata alla celebre Urban Culture.

Il progetto Urban Connection offre l’opportunità ai giovani artisti italiani ed europei di rafforzare le proprie capacità, beneficiando dell’esperienza e del supporto di artisti internazionali riconosciuti. La cultura hip hop è al centro di questa iniziativa, poiché si mira a favorire la circolazione transnazionale delle opere creative, valorizzando la diversità culturale e promuovendo un dialogo aperto e inclusivo.

Il successo dei “Drip Dealers” e di tutto l’entourage coinvolto nel “Dodji na Amfi” Festival è motivo di orgoglio per la nostra comunità. Parlando a nome dell’Associazione Beyond Borders ETS, il Presidente ha affermato: “È importante sottolineare non solo le difficoltà che la nostra città affronta quotidianamente, ma anche le notizie felici come queste. Siamo impegnati a fornire ai giovani di Orta Nova e oltre maggiori possibilità di crescita, mobilità, studio e formazione. Grazie al programma Erasmus Plus e alla collaborazione di partner internazionali, stiamo costruendo una realtà solida, sperando di espanderla ulteriormente nel futuro.”

La strada dei “Drip Dealers” è solo all’inizio, e il loro talento promette di portarli verso nuove vette nel mondo della musica rap. La città di Orta Nova è giustamente orgogliosa di queste giovani promesse e celebra il loro successo al “Dodji na Amfi” Festival, che ha fatto brillare i riflettori sulla ricchezza culturale e artistica del nostro territorio.