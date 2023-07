Con decorrenza dal 30 Luglio fino al 3 settembre 2023, il traghetto, Manfredonia-Isole Tremiti, inizierà ad effettuare le traversate tutti i giorni della settimana, ad eccezione del mercoledì, offrendo ai viaggiatori una comoda e affascinante esperienza di viaggio nel cuore del Mar Adriatico. “Con il Traghetto Manfredonia-Isole Tremiti si aprono nuove connessioni per il turismo” ribadisce il Presidente della Provincia di Foggia avv. Giuseppe Nobiletti. Anche quest’anno, il finanziamento della Regione Puglia, ha reso possibile l’avvio del servizio sperimentale di trasporto marittimo, un’importante opportunità per potenziare la connessione tra le due località e promuovere il turismo in tutto il Gargano. Sarà una grande occasione per i turisti, quella di poter osservare, dal mare, le fantastiche baie della penisola garganica. La messa in funzione di questo servizio di trasporto marittimo, non solo consentirà all’area Sud Garganica di accedere più facilmente alle incantevoli Isole Tremiti, ma offrirà anche ai turisti, provenienti da altre regioni, l’opportunità di esplorare questa meravigliosa destinazione.

Un obiettivo sul quale si è lavorato tanto e che oggi, finalmente, vede l’avvio del Servizio di Trasporto Marittimo tra Manfredonia e le splendide Isole Tremiti, per garantire un servizio di trasporto affidabile, sicuro e confortevole per tutti i passeggeri; una navigazione che permetterà, durante il viaggio, di ammirare la bellezza della costa del Gargano, con l’auspicio, di poter replicare e far crescere i dati di utilizzo del servizio

Info, prenotazioni ed orari su: garganodamare.it o sul sito istituzionale provincia.foggia.it.