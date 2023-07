Si svolgerà lunedì 31 luglio il nuovo Job Day promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio, dedicato al mondo del lavoroper generare occasioni di incontro e confronto con aziende del territorio ed esperti del settore. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “Orienta_menti”, il progetto promosso attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, le cui attività sono destinate a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado, a neodiplomati, studenti universitari, neolaureati e, più in generale, ai giovani adulti fino ai 29 anni e disoccupati o inoccupati di lunga durata. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio, con esperti della materia.

Il momento di formazione e confronto è in programma a Rocchetta Sant’Antonio presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi” (Via Francesco De Sanctis, 1) dalle ore 16.00 alle 22.00. Il Job Day si soffermerà ad approfondire il tema: “Matching domanda/offerta di lavoro: capitale umano, competenze e aziende si incontrano”. All’incontro prenderà parte: Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio. Dopo i saluti del primo cittadino si entrerà nel vivo del percorso di formazione attraverso l’incontro con gli esperti: Giovanni Santacroce, ceo & founder del gruppo Santacroce; Paola Campanaro, ceo & founder Mulino Campanaro; Leonardo De Vita, consigliere di amministrazione di Organizzazione Produttori Parco della Peranzana; Maria Laura Pelusi; coordinatrice area formazione Anima Srl; Michele De Gianni; referente attività di inserimento lavorativo cooperativa sociale Altereco

“Orienta_menti” – che si svolge in partenariato con Euromediterranea, Medtraining, Altereco, Ortovolante, Kaleidos, Frequenze, Innovation data scs, organizzazione di volontariato l’Amico Enrico e Legacoop Puglia – ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.