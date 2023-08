Lui si chiama Salvatore Caputo, è un atleta paralimpico, salentino, e da anni rappresenta il MIDU Sport Handicap Puglia (Movimento Italiano Diritti Umani). Quando aveva 6 mesi gli fu diagnosticata la poliomielite. Gioca a tennis in carrozzina, mostrando a se stesso e al mondo che “si può”, che nulla deve essere precluso alle persone che hanno una disabilità, che occorre lottare per sconfiggere i pregiudizi e anche la polio, in quei posti del mondo dove ancora non è stata debellata a causa della mancata somministrazione del vaccino.

Salvatore Caputo da 40 anni viaggia in Italia e nel mondo per trovare attenzione e fondi per la battaglia contro la poliomielite. Mercoledì 9 agosto 2023, alle ore 18, sarà nell’aula consiliare del Comune di Orsara di Puglia per l’iniziativa “Tour end polio: incontro-dialogo con il paralimpico Salvatore Caputo”. L’incontro è organizzato dalla Community Library ALI di Orsara di Puglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e nell’ambito dell’Agosto Orsarese.

“L’incontro con Salvatore Caputo”, spiega Concetta Terlizzi, delegata per Turismo e Cultura del Comune di Orsara di Puglia, “è molto importante per diversi motivi: da una parte, infatti, c’è la questione che riguarda le campagne di vaccinazione antipolio nei Paesi dove ancora questa patologia deve essere debellata; dall’altra, riguarda lo sviluppo di una cultura libera da pregiudizi nei riguardi delle possibilità e dei diritti delle persone con disabilità”. “A Orsara di Puglia – aggiunge Concetta Terlizzi – stiamo portando avanti un progetto molto ampio sui diritti dei disabili a viaggiare, a fare turismo ed esperienze in luoghi che siano pronti ad accoglierli abbattendo ogni tipo di barriera: in questo senso, il nostro borgo sta lavorando concretamente per offrire accoglienza, servizi e zero-barriere anche a viaggiatori e turisti con disabilità”. Nell’ultima decade di settembre, infatti, ci sarà proprio un’iniziativa incentrata su questo.

L’ESTATE ORSARESE. Martedì 8 agosto, l’Estate Orsarese offrirà un altro incontro importante a cura della Community Library: alle ore 18, in aula consiliare, Massimo Gianquitto presenterà “Inferno-L’arte Brucia”; alle ore 21, poi, tutti in Largo San Michele per “Danzando sotto le stelle”, appuntamento ormai tradizionale a cura del Centro Studi Danza di Maria Luisa Mescia.

Mercoledì 9 agosto, dopo l’incontro con Salvatore Caputo, alle ore 21 in Piazza San Pietro si terrà lo spettacolo musicale di “Soul Diesis Band”. Doppio appuntamento anche giovedì 10 agosto: alle ore 18, in aula consiliare, la presentazione della commedia “Romeo e Giulietta” con le compagnie “Arti e Mestieri” e “Senza Nome”; alle ore 21, in Largo San Domenico, la terza edizione della “Festa della Pannocchia”, a cura di Borgo Antico.

Venerdì 11 agosto, alle ore 17, giornata della Donazione del Sangue a cura dell’Avis di Orsara di Puglia; alle ore 18, davanti alla Fontana dell’Angelo, “Cogito ergo X: letture matematiche tra arte, numeri e storie”, a cura del professor Rocco Dedda. Sempre l’11 agosto, alle ore 21, in Piazza San Pietro saranno di scena “Le regine del Rhythm & Blues contemporaneo”.

Tante le iniziative di sabato 12 agosto: alle 17.30, al Parco San Mauro, il Lunapark per bambini; alle ore 21, in Largo San Michele, la commedia teatrale “La prova generale” delle compagnie “Arti e Mestieri” e “Senza Nome”; alle 22, lo spettacolo musicale del Duo Areia con Angelo Nicastro; dalle ore 23, il White Party a cura della Pro Loco.