Partono ad Orsara di Puglia i laboratori di inglese “English for job” per adulti disoccupati e per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. I corsi sono completamente gratuiti e sono promossi dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto“OrientaOrsara”, attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia. L’iniziativa rientra tra le attività dell’Orientation Labs e sarà ospitata presso gli spazi della Comunità educativa per minori (via Ponte Capò snc). Per informazioni ed iscrizioni: punticardinaliorsara@gmail.com

Il corso di inglese gratuito rivolto ad adulti disoccupati in partenza il 21 agosto sarà curata dal prof. Giuseppe Zurlo. Previsti tre incontri a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in fascia pomeridiana. Il corso di inglese gratuito rivolto a ragazzi dagli 11 ai 14 anni, che avrà inizio il 22 agosto, sarà curato dalla prof. Anna Maria Ferragonio. Anche in questo caso, sono previsti tre incontri a settimana nelle giornate di martedì, giovedì e sabato in fascia pomeridiana. Entrambi i laboratori sono propedeutici al percorso per la certificazione linguistica.

Il progetto“OrientaOrsara” hal’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. E’ promosso dal Comune di Orsara di Pugliaè realizzato in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.