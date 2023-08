C’è tanta musica nel cartellone delle Feste Patronali di Lucera. Tra cerimonie religiose, pubbliche e momenti conviviali che si intrecciano a rievocazioni folkloristiche e storiche, gli eventi musicali rivestono un ruolo di grande importanza, secondo quella che è la tradizione delle manifestazioni organizzate in onore di Santa Maria Patrona, e in vista del triduo di metà agosto. “La varietà dell’offerta musicale è la cifra del calendario di quest’anno – afferma Francesco Finizio, presidente del Comitato Feste Patronali – e siamo convinti che solo accontentando i gusti di generazioni diverse si possa far davvero festa tutti insieme, in un mix di qualità e di giusto divertimento”.

Dopo il concerto “La follia e le quattro stagioni” con Jessica Siciliano, violino solista, e il quartetto d’archi “Terre Federiciane” che si è tenuto nel cortile del Palazzo Vescovile, il prossimo appuntamento in programma si presenta denso di momenti suggestivi e arricchito da una grande sorpresa che sarà svelata solo durante la serata. Giovedì 10 agosto, alle 22, Piazza Duomo si riempirà infatti di suoni e colori con l’attesa accensione musicale delle luminarie. Protagoniste saranno Silvia Mezzanotte e la Melos Orchestra. La voce della raffinata interprete, frontwoman per oltre dieci anni dei Matia Bazar, darà il via alla magia, svelando la cornice luminosa che circonda la piazza in cui sorge la Basilica Cattedrale che custodisce la sacra icona.

La sera del 14, primo giorno del triduo, dalle 22, quattro concerti in simultanea in luoghi diversi della città daranno vita alla “Festa della musica”: “La mmuina band” presenterà il suo Renzo Arbore – Tribute Band Orchestra Italiana in Piazza Duomo, la Beat Rock band suonerà in Corso Manfredi, mentre “Forever 80”, con le sue 40 canzoni, animerà il Concertino della Villa comunale e, infine, Alessia Live Band con “Quello che le donne non dicono…” sarà in Piazza della Repubblica.

A mezzanotte prenderà il via in Cattedrale l’inedita “Serenata a Maria”, con la Corale Santa Cecilia – don Eduardo Di Giovine e i cori parrocchiali.

La serata del 15 agosto, Festa dell’Assunta, ancora musica in Piazza Nocelli, dalle 19, con il “Mediterra-neo Jazz Trio” con il Michele Surgo piano trio e poi, alle 21.30, in Piazza Duomo con il concerto “Festa d’estate” di Graziano Galatone, seguito da “Onde Radio Italia” con le hits della musica italiana e da un Dj Set a cura di Costa Dj, Antonio Lionetti, Simone Maiori e Giovanni Magno (voice).

L’ultima giornata, quella del 16, si chiuderà con un doppio evento: l’esibizione in Piazza Duomo, alle 21.30, dei “Tre Tenori” (Marco Ferrante, Stefano Sorrentino e Alessandro Fortunato) in un concerto lirico sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Silvio Mancini” di Lucera diretta dal Maestro Antonello Ciccone.

Quindi, alle 22.30, in Piazza Matteotti il gran finale con Elettra Lamborghini. L’eclettica cantante, conduttrice e personaggio televisivo, con all’attivo 16 dischi di platino, 3 dischi d’oro e oltre mezzo miliardo di stream sulle piattaforme digitali, ha collezionato numerose ed importanti collaborazioni con grandi artisti ed è stata protagonista di tante hit estive di successo. A Lucera porterà i brani del suo Elettraton Tour 2023.

Il cartellone è finanziato con il contributo economico di singoli cittadini, di associazioni, di aziende e del Comune di Lucera, che patrocina gli eventi.

La raccolta è ancora aperta e, per contribuire, si può scegliere una delle seguenti modalità: 1) tramite conto corrente bancario intestato a “Comitato Feste Patronali Lucera” Iban IT80 W053 8578 4400 0000 0003 328 causale “Pro Feste Patronali”; 2) con conto corrente postale n. 15688716 intestato a “Diocesi Lucera Troia ufficio cancelleria” causale “Pro Feste patronali”; 3) direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali Lucera in Piazza Duomo 15, sala Giorgio La Pira, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.30.