La Provincia di Foggia, entro il 20/09/2023, dovrà aggiudicare i lavori relativi alla “Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso del Liceo Classico “N. Zingarelli” – Via Follereau – Cerignola (FG), nell’ambito del finanziamento denominato “ Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. Impegnato il Settore Edilizia Scolastica, Arch. Denise Decembrino, per attivare le misure necessarie, al fine di garantire un immobile adeguato ad accogliere gli allievi delle dodici classi del Liceo Classico “N. Zingarelli”, per il regolare svolgimento delle attività didattiche per gli aa.ss.. 2023/2024 e 2024/2025.