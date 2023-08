Prosegue l’azione di contrasto ai fenomeni criminali a San Nicandro Garganico da parte dei Carabinieri della locale Stazione. Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, pianificati in particolare durante l’ultima settimana da parte della Compagnia Carabinieri di San Severo, sono state effettuate numerose perquisizioni, ispezioni, posti di blocco e controlli amministrativi ad esercizi commerciali. A tal proposito, i Carabinieri della locale Stazione hanno provveduto a notificare un decreto di sospensione per giorni dieci (10) della SCIA per l’esercizio di un bar, situato fra le vie della “movida” di quel Comune. Il decreto in questione, emesso dal Questore della Provincia di Foggia, rappresenta il frutto di un’intensa attività di controllo svolta dai Carabinieri e tesa ad individuare tutti quegli esercizi commerciali che possano ritenersi, sulla base di elementi fattuali, quali luoghi di abituale aggregazione di persone ad elevata pericolosità sociale, così costituendo, quanto meno potenzialmente, una seria minaccia per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il locale destinatario del decreto di sospensione dovrà quindi temporaneamente interrompere la propria attività di somministrazione di bevande ed alimenti per il periodo indicato. Altrettanto rigorosi saranno poi i successivi controlli dei militari dell’Arma tesi a verificare il rispetto delle prescrizioni di pubblica sicurezza imposte.