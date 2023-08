Allarme vandalismo a Ordona dove da qualche tempo alcuni ragazzi si “divertono” a occupare Palazzo Tesse, messo in sicurezza dall’Amministrazione Comunale a inizio mandato ma finito nel mirino di alcuni incoscienti.

Diverse sono le segnalazioni su alcune persone che entrano nello stabile, dopo aver divelto i muri, alcune anche festeggiando senza alcuna sicurezza, mettendo in grave pericolo la propria incolumità e quella degli altri. “L’irresponsabilità’ e l’incoscienza di questi ragazzi è sconcertante – commenta il sindaco di Ordona, Adalgisa La Torre -. Invito tutti i genitori a stare attenti e a vigilare perché la situazione è davvero pericolosa. Nei prossimi giorni provvederemo a rimettere in sicurezza il palazzo, ma nel frattempo, stiamo in allerta per il bene dei nostri figli”.