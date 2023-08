A San Giovanni Rotondo prosegue senza pause il lavoro di allestimento della Cross Country del Gargano che terrà banco in questo fine settimana di sabato 26 agosto con le prove ufficiali e di domenica 27 con lo svolgimento delle gare valevoli per la Coppa Italia Giovanile di mountain bike per esordienti e allievi.

Con il quartiere generale della manifestazione fissato all’interno del Poggio Trail Center (Contrada Croce del Quarto), la presenza delle rappresentative dei comitati regionali d’Italia della Federciclismo, oltre a qualche squadra di club, conferisce prestigio e garanzia del sicuro successo della manifestazione nella quale si confronteranno i migliori talenti del fuoristrada giovanile a livello nazionale.

Ad allestire la manifestazione il sodalizio Mtb Puglia che sta tirando a lucido il percorso di 3,5 chilometri coaudivato dal DOF (direttore di organizzazione fuoristrada) Francesco De Lorenzo con le gare programmate tra le 9:00 e le 13:30 circa.

“È diverso dai soliti tracciati che si fanno nelle altre tappe della Coppa Italia – spiega Francesco Velluto nella doppia veste di componente del comitato organizzatore e di consigliere del comitato regionale FCI Puglia – ed è questo il motivo che ha convinto la struttura tecnica nazionale fuoristrada della Federciclismo. Ringrazio per la fiducia il responsabile nazionale del fuoristrada Massimo Ghirotto e il componente della commissione Paolo Zanesi. Questo tracciato è idoneo non solo per un discorso di ricettività del Poggio Trail Center. Non è il solito percorso nel bosco tra pietre e radici, ma investe una trail area con delle piste naturali tipiche del Gargano con pump track in maniera del tutto naturale con la terra rossa e la bauxite perché siamo in un territorio carsico. Il dislivello si attesta a 100 metri ad ogni giro ed è un tracciato tutto dentro una pineta, è divertente ed esalta la guidabilità della bici. L’area del Poggio Trail Center è molto ristretta a livello di perimetro e il tracciato è quasi paragonabile a un fettucciato di ciclocross lievemente scosceso, dove gli spettatori e gli addetti ai lavori potranno ammirare le gesta degli atleti da più angolazioni. Ringrazio la Fini Viaggi, il comune di San Giovanni Rotondo che si è mostrato disponibile all’iniziativa approntando il piano sicurezza con le Forze dell’Ordine, senza dimenticare gli sponsor locali del territorio che saranno presenti al campo gara con le loro tipicità”.