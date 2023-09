Il grande jazz approda a Parcocittà con la rassegna “Park Jazz Fest”, promossa in collaborazione con l’APS Podere 55: tre appuntamenti che terranno compagnia al pubblico nel mese di settembre. Si parte il 5 settembre con “Elusive quartet feat Rosario Giuliani” che vedrà l’esibizione di Rosario Giuliani (sax contralto), Antonio Tosques (chitarra), Aldo Vigorito (contrabbasso) e Alex Napolitano (batteria). Elusive quartet è un progetto di recente costituzione formato da musicisti di comprovata esperienza nazionale e internazionale. Il repertorio è formato da brani originali composti da ogni singolo musicista, il sapiente interplay che ne deriva rende il concerto coinvolgente e appassionante.

Il 12 settembre toccherà a “Mario Rosini trio” con Mario Rosini (piano e voce), Paolo Romano (basso elettrico) e Mimmo Campanale (batteria). E’ un progetto musicale che alterna i periodi della musica con incursioni verso il repertorio più vasto a respiro internazionale e senza tempo. Un mix di sensazioni che vanno dallo swing al funk alla musica latina, alla musica d’autore Italiana, Americana, Sud Americana e tanto altro. Il connubio tra i musicisti, forti di un solido interplay consolidato negli anni, fa si che lo spettacolo susciti sempre nuove energie e sensazioni.

Infine, il 19 settembre toccherà a “Guido Di Leone & Dario Deidda in Trio”: prevista la presentazione del freschissimo CD In Duo”, con Guido Di Leone alla chitarra ed il bassista per eccellenza Dario Deidda. Stimato in tutto il mondo, Dario Deidda è un vero genio del suo strumento e con Guido Di Leone si completa un perfetto connubio di grandi interpreti di Standards e originals. Swing e Interplay sono gli ingredienti di questo concerto completato per l’occasione dal sensibile batterista Fabio Delle Foglie.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21. Ingresso gratuito, per info e prenotazioni progettoparcocitta@gmail.com.

Gli eventi rientrano nella rassegna estiva Settembre al Parco, promossa da Parcocittà con il contributo di Regione Puglia, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Sistemi Energetici, Acli Provinciali Foggia, We Trust Future e in collaborazione con Podere 55.