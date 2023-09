Dopo il primo momento di condivisione e la passeggiata nella Villa Comunale, prosegue il processo partecipato de “L’altra città”, il progetto promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre che ha la finalità di rigenerare gli spazi e restituire un’identità ad uno dei luoghi storici della città di Foggia: la Villa Comunale. Mercoledì 6 settembre 2023, quindi, a partire dalle ore 18.30 si svolgerà a Foggia presso il Bar Annese (Viale XXIV maggio 26) il “World Cafè”, un momento per incontrarsi, parlare, discutere, confrontarsi sulle criticità e le opportunità della Villa Comunale di Foggia, oggi denominata Parco Urbano Karol Wojtyla. L’incontro è aperto ad adulti e bambini. Per i più piccoli sono previste delle attività a cura di I Semi aps e Oikia, Restauro e Archeologia. La passeggiata dello scorso luglio, infatti, ha dato modo ai partecipanti di ascoltare la storia, conoscere i monumenti presenti, visitare il boschetto, rilevare le potenzialità di animazione culturale e sociale dei giardini pubblici del capoluogo dauno meta di ritrovo per famiglie, bambini, anziani che negli ultimi sta vivendo un periodo di decadenza ed abbandono.

Il progetto “L’altra città”, dunque,attraverso lo strumento del laboratorio e del processo partecipato sta coinvolgendo cittadini, terzo settore, istituzioni, imprese e mondo del volontariato nell’elaborazione di proposte concrete per favorire la creazione di spazi di comunità, a partire proprio dalla valorizzazione di questo suggestivo luogo collettivo che purtroppo presenta ancora tante criticità. A partire dalla chiusura del giardino delle fragranze, dell’orto delle serre, del bellissimo boschetto poco valorizzato, dell’area del parco giochi con diverse attrazioni rotte, delle aree coperte completamente chiuse ed abbandonate. L’obiettivo, quindi, è quello di restituire vita e memoria a questo luogo attraverso idee e proposte della comunità.

Al termine del processo di partecipazione verrà elaborata una proposta concreta di miglioramento dell’area da sottoporre alla futura Amministrazione Comunale di Foggia. Il percorso partecipato de “L’altra città” si svilupperà nei prossimi mesi attraverso incontri, passeggiate esplorative, mappe partecipate ed emozionali, attività di gruppo. Il progetto è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, che invita i cittadini ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche. La partecipazione di tanti cittadini e cittadine nei primi due momenti organizzati lascia ben sperare per questo cammino che vuole provare a cambiare, a rovesciare la percezione, ad intercettare quegli scampoli di bellezza che possono ingentilire Foggia e donarle la ricchezza che possiede ma che non sempre è in grado di mantenere.