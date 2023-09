Una nuova tubazione in acciaio di 12 metri per far ripartire la normale erogazione di acqua nell’area nord Carapelle, a Borgo Cervaro, Borgo Incoronata e Borgo Mezzanone, incluso il vicino CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo). Il delicato intervento di riparazione della condotta principale di Acquedotto Pugliese (AQP), necessario dopo l’improvvisa rottura del 22 agosto, è stato completato questa mattina in contrada Coppa Montone (Foggia), nei pressi della statale 90.

I prossimi step sono le operazioni di riempimento e lavaggio della condotta e le successive verifiche sulla potabilità da parte del laboratorio di analisi AQP di Foggia. A buon esito di questi passaggi, l’acqua tornerà a fluire dai rubinetti presumibilmente entro martedì 5 settembre. Fino ad allora, nei borghi interessati e nel CARA l’acqua continuerà a essere erogata h24 con autobotti e cisterne.

La rottura del 22 agosto ha reso necessaria la realizzazione ad hoc di una tubazione in acciaio di 12 metri lunghezza per 1 metro di diametro, più due manicotti di congiunzione, con tempi di realizzazione di una settimana circa. L’installazione dei pezzi, giunti a Foggia mercoledì 30 agosto, è slittata ad oggi (venerdì 1° settembre) a causa delle forti piogge che hanno impedito di lavorare in sicurezza.

Sin da subito, inoltre, grazie a un’operazione di inversione di flusso su altre condotte operata dai tecnici di AQP, è stata scongiurata la sospensione idrica in altri comuni serviti dalla condotta danneggiata: a Ordona, Stornara, Stornarella e nell’area a nord di Cerignola l’acqua è stata ed è regolarmente erogata.