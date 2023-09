È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio la 19 enne che nella serata del 31 agosto avrebbe accoltellato una sua coetanea a Orta Nova dopo una lite. Il fatto è avvenuto di sera in via Vittorio Veneto, a due passi dal centralissimo corso Umberto I dove si trova anche una scuola elementare, in una zona molto frequentata dai ragazzi soprattutto di sera ma spesso buia e riparata come riferiscono alcuni residenti.

La lite sarebbe scattata per futili motivi, probabilmente legata a fatti sentimentali, e sarebbe degenerata sino a che una delle due ha impugnato un coltello colpendo due volte l’altra al busto. La giovane ferita si trova ricoverata al Policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stata a un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita.