Sará la Real Fight Academy a rappresentare la città di Foggia al campionato Europeo di Shuai Jiao (wrestling Cinese). Una sfida importantissima anche in considerazione della presenza di ben 18 paesi europei.

Per la prima volta in Italia un evento di questa caratura che vedrà impegnati 9 atleti dell’Accademia a Montesilvano dal 14 al 16 Settembre. “Motivo di orgoglio fare parte in questa gara, della Nazionale italiana e rappresentare la nostra città”. Queste sono le parole del maestro Sergio Turi, il quale ha voluto specificare quanto sia stato attento e scrupoloso l’impegno e la preparazione degli atleti impegnati in questa difficile gara. “Lo Shuai Jiao è uno sport interessantissimo e molto tecnico. Siamo fieri di farne parte e faremo di tutto per portare importanti risultati per il medagliere italiano e per la nostra città – aggiunge Turi -. Ringraziamo il gran master Antonio Langiano e il maestro Alessio Pasciulli per aver creduto in noi dandoci questa grande opportunità. In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca alla Nazionale Italiana,in bocca al lupo alla Real Fight Academy”.