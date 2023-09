Comincia con una vittoria il cammino dell’A.C. Reali Siti nel campionato di Eccellenza Pugliese, girone A. Al San Rocco di Stornara, i ragazzi di mister Ciurlia si impongono per 2-1 sulla Nuova Spinazzola. Padroni di casa in vantaggio al 35′ del primo tempo con Dibari, e risultato al sicuro nella ripresa grazie al primo centro stagionale di Muzzo al 14′. I baresi tornavano in partita all’80’ con Ladogana ma senza riuscire nella rimonta e regalando così i primi tre punti al Real.

Pari scoppiettante (3-3) tra Foggia Incedit e Molfetta Sportiva, con i Foggiani avanti per 3-0 al termine dei primi 45′ (reti di Tigre, Doukoure e Siclari) per poi subire l’incredibile rimonta nella ripresa per effetto delle reti di Raia, Bonasia e Dentico.

Sconfitta netta per l’ASD San Marco, che perde 3-0 in terra barese contro la Polimnia, che con due rigori nella ripresa (D’Amico e Roncone) e ancora d’Amico mette in cascina i primi tre punti stagionali. Perde anche San Severo a Mola per 3-2: sanseveresi avanti 2-1 alla fine del primo tempo con le reti di Santana e Barraso, poi la rimonta dei baresi a inizio ripresa con due gol in 4 minuti.