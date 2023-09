Idee, entusiasmo, voglia di fare. Sono alcuni degli “ingredienti” alla base della serata inaugurale del Comitato elettorale di Alice Amatore e Mario Cagiano , candidati nelle file del Partito Democratico per il Consiglio Comunale alle Elezioni comunali di Foggia del 22 e 23 ottobre 2023. Uno spazio aperto e inclusivo, quello di viale Giotto n.28, dove è spiccata la nutrita presenza di giovani. La serata è stata impreziosita dalla presenza del Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che non è voluto mancare al “taglio del nastro” del nuovo Comitato.

“Stiamo imparando ascoltando le persone e chi ha qualcosa da dirci – ha spiegato Alice Amatore -. L’altra mattina eravamo al bar e parlando con una dipendente le abbiamo chiesto chi votasse. Ci ha risposto che non serve a nulla votare. Gli unici che sarebbero danneggiati dall’astensionismo sono persone come lei e come noi, persone che vogliono parlare di rigenerazione urbana, di sostenibilità ambientale, di come tornare a camminare per strada senza paura, di legalità. Vogliamo migliorare la nostra città per vedere quel cambiamento che desideriamo. Ma non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno di tutti”.

Le fa eco Mario Cagiano: “Ho immaginato per tanto tempo questo momento e l’ho fatto con le persone che sono qui – ha affermato -. Questa è la nostra casa ma anche di tutti coloro che credono che Maria Aida Episcopo sia la persona giusta per far rinascere Foggia. Abbiamo deciso di condividere un percorso insieme con Alice perché condividiamo i temi da portare in Consiglio Comunale. Qualcuno in questi giorni ci dice che non abbiamo chance, non è così. A partire da questo spazio, vogliamo dire che siamo in gioco per vincere e per portare le istanze di tanti giovani che in questi anni non si sono sentiti rappresentati”.

Importanti anche le parole di Raffaele Piemontese che ha tenuto “a battesimo” il nuovo spazio elettorale di viale Giotto: “La prima volta che mi sono candidato avevo 23 anni. Due giorni prima della chiusura delle liste, il mio partito mi disse che aveva bisogno di qualche nome per chiudere la lista e siccome rappresentavo la componente giovanile, mi chiesero di candidarmi e mi dissero che un risultato positivo sarebbe stato importante anche per il partito – ha raccontato ai presenti il Vice Presidente della Regione Puglia -. Non scattai subito ma ero felice perché avevo dimostrato al mio partito di aver fatto una bella campagna elettorale. La vostra campagna elettorale deve essere centrata sulla consapevolezza di essere una espressione del tessuto più giovane di questo territorio. Sono qui a dirvi che avete un sostegno molto più solido di quello che accadde a me quando mi candidai, quindi guardate avanti perché voi siete quelli che in Consiglio Comunale rappresenteranno un pezzo di città nuova”.

Il Comitato Elettorale di Alice Amatore e Mario Cagiano in viale Giotto, n. 28 è aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.