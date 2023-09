I servizi di trasporto urbano e di trasporto scolastico su gomma del Comune di Troia sono stati selezionati tra le best practices di Pianificazione delle Reti e Programmazione dei Servizi. Ieri, 27 settembre,presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,il servizio di trasporto pubblico del Comune di Troia è stato presentato come “caso studio” allaprima giornata della V edizione del Seminario “Sistema di trasporto su gomma per i passeggeri” organizzato dall’ANAV in collaborazione con ASSTRA, AIIT e con il patrocinio dello stesso MIT.

Il servizio di trasporto pubblico del Comune di Troia, finanziato con parte delle royalties corrisposte dalle aziende produttrici di energia rinnovabile generata da impianti eolici e fotovoltaici attivi sul territorio comunale, è completamente gratuito per i cittadini.

<<Siamo orgogliosi di costituire un caso studioin quanto riconoscimento ad una programmazione che ha migliorato la qualità della vita della comunità troiana>> ha commentato il Sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri<<I servizi di trasporto gratuito che il Comune garantisce hanno un impatto immediato e diretto sulla comunità sia sotto il profilo ambientale, poiché riduce il traffico privato e le emissioni inquinanti, sia sotto il profilo economico e sociale. Il nostro modello di trasporto è un vero e proprio intervento di politica sociale, ed in quanto tale rappresenta un sostegno alla mobilità, in particolare, degli anziani e dei disabili, dei cittadini a basso reddito, senza patente o automobile, di chi vive nelle aree rurali, oltre che alla frequenza e all’integrazione scolastica. Ringrazio gli organizzatori dell’evento e la società Metauro Bus, nelle persone di Antonio Metauro e Luigi Fantetti, per aver valorizzato i nostri servizi tra le buone pratiche di sostenibilità che solitamente caratterizzano realtà urbane di maggiori dimensioni>> ha concluso il Sindaco Leonardi Cavalieri.

L’evento – rivolto ad enti locali, università ed aziende di trasporto pubblico a cui ha partecipato, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha delineato l’attuale livello di sviluppo del Trasporto Pubblico Locale su gomma, analizzando le tendenze europee, gli esiti dei progetti comunitari e, attraverso la condivisione delle esperienze maturate, gli elementi necessari per l’attivazione degli strumenti di supporto alla mobilità sostenibile.

<< Oggi abbiamo presentato come “caso-studio” al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il significativo esempio dei servizi di trasporto con autobus da noi effettuati nel piccolo comune di Troia >> ha spiegato Antonio Metauro, Amministratore dell’azienda di trasporti Metauro Bus << perché riteniamo che la mobilità sostenibile costituisca, sempre più e specialmente nel Mezzogiorno, uno dei fattori fondamentali di sviluppo socioeconomico del territorio, da realizzarsi in collaborazione tra imprese ed amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei rispettivi ruoli, attraverso una corretta pianificazione di investimenti e di obiettivi >>.