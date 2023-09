San Michele Arcangelo, patrono di Orsara di Puglia, sarà celebrato con una lunga serie di iniziative e manifestazioni religiose e civili nel ‘paese dell’Orsa’.

LA GIORNATA DELL’ANGELO. La giornata più attesa, naturalmente, è quella che il calendario delle fede ha consacrato alla celebrazione di San Michele Arcangelo, venerdì 29 settembre.

La giornata di celebrazioni sarà aperta prestissimo, alle 6 del mattino, dalla Santa messa dell’aurora. Alle ore 9, la Banda Garganum attraverserà le vie del paese. Santa messa solenne alle ore 11. Alle ore 12, la Matinée della Banda a Porta San Pietro.

LA GRANDE PROCESSIONE. Alle 17.30 prenderà il via la solenne processione con la sacra statua del patrono, portata dai fedeli, che attraverserà tutto il centro storico orsarese. E’ un momento di grande partecipazione collettiva. Centinaia di persone, donne e uomini di ogni età e moltissimi bambini seguiranno il percorso alternando momenti di raccoglimento, canti e preghiere. Alle ore 19, sarà il vescovo Giuseppe Giuliano a presiedere la santa messa solenne. La giornata di venerdì 29 settembre sarà chiusa dal concerto bandistico della Banda Garganum alle ore 21 in Largo San Michele e, più tardi, dallo spettacolo piromusicale di Parco San Mauro.

30 SETTEMBRE, C’É DJ FARGETTA. Sabato 30 settembre, alle ore 22.30, in Largo San Michele ci sarà la musica di Dj Fargetta, uno dei dj radiofonici italiani più conosciuti e amati dal grande pubblico. Da molti anni in onda sulle frequenze di Radio Deejay, è anche produttore discografico e regista radiofonico. Sarà preceduto, alle ore 21, dal concerto dei The Black Mamba Disco Band con Mary Grace.

1 OTTOBRE CON MAURIZIO CASAGRANDE. L’1 ottobre, il meglio della comicità e della commedia teatrale (e non solo): in Largo San Michele ci sarà Maurizio Casagrande, attore e comico per la televisione, il cinema e il teatro; con lui, sul palco, a completare i protagonisti dello spettacolo intitolato “A tu per tre”, ci saranno Ania Cecilia e Claudia Vietri. Lo spettacolo è scritto e diretto da Maurizio Casagrande.