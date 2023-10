I Centri per l’Impiego della Capitanata (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano), per la settimana appena trascorsa, segnalano la pubblicazione di 16 nuove richieste di personale per 31 profili professionali da inserire in contesti aziendali del territorio.

Nove offerte di lavoro riguardano il settore secondario, divise tra gli ambiti “costruzioni e impianti” e “commercio e artigianato”. In particolare, si cercano figure professionali con diversa qualifica: 1 cuoco bistrot, 2 saldatori a Foggia, 1 tirocinante operaio banconista/addetto vendita a Lucera, 3 muratori a Manfredonia, 7 addetti alle vendite a San Severo, 1 parrucchiere, 1 manutentore meccanico e/o elettromeccanico per macchine 4.0 a Cerignola, 3 manutentori eolici ad Ascoli Satriano. Infine, nel settore terziario sei richieste di personale riguardano sia l’ambito amministrativo che quello dei servizi. Nello specifico, sono richiesti: 4 educatori professionali socio-pedagogici, 1 impiegato amministrativo contabile, 1 addetto segreteria e affari generali, 1 assistente sociale a Cerignola, 1 tecnico della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro a San Severo, 2 addetti alle pulizie a Foggia. Riservate agli iscritti al Collocamento mirato sono due richieste su Foggia: operaio per il settore “costruzioni” (ex art.18, c.2, L.68/99 – orfani,vedovi…) e operaio/addetto vendite nel settore “commercio” (ex art.1 L.88/99 – disabili). Diverse altre offerte di lavoro, relative a ricerche di personale più o meno qualificato in vari settori, sono ancora vacanti e reperibili con tutti i dettagli sul sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”.

Per candidarsi è necessario accedere con SPID sul portale “Lavoro per te”, creare un profilo personale e caricare il proprio curriculum oppure in mancanza di identità digitale, è sufficiente segnalare la propria disponibilità inviando il CV all’indirizzo mail indicato, specificando il profilo per cui ci si candida. Per chi è interessato a proposte lavorative all’estero, la rete EURES raccoglie tutte le vacancies disponibili sul territorio europeo.

Il report completo è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/3hn6anhv

I Centri per l’Impiego restano a disposizione di aziende e utenti negli orari di apertura al pubblico (lun-ven 8:30-11:30 e mar e gio 15:00-16:30), raggiungibili via mail e telefono agli indirizzi riportati nella home page del sito Sintesi Foggia e di Arpal Puglia. Tutti gli aggiornamenti relativi al mondo del lavoro e ai CPI della Capitanata sono reperibili anche sulla Pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.