Da lunedì 9 a sabato 14 ottobre 2023si svolgerà la “Fiera del Lavoro” itinerante che toccherà le città di Cerignola, Candela e San Giovanni Rotondo con l’obiettivo di favorire momenti di orientamento per la formazione e per l’inserimento lavorativo di giovani, disoccupati, inoccupati, persone in fragilità. Grazie all’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, tre Comuni della provincia di Foggia si mettono insieme per rafforzare i servizi e le politiche attive dell’occupazione attraverso incontri con aziende, Università di Foggia, enti del terzo settore, agenzie per il lavoro, Anpal, ITS; workshop con esperti, e la possibilità di poter effettuare anche colloqui di selezione con imprese e realtà del territorio. In ogni Comune coinvolto nell’iniziativa promossa da Euromediterranea, Frequenze e consorzio Oltre / la rete di imprese, si svolgeranno due giornate ricche di incontri ed eventi legati alla “Fiera del Lavoro” e destinati a tutti gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, neodiplomati, studenti universitari, neolaureati, disoccupati o inoccupati di lunga durata, persone con disabilità e fragilità diverse che hanno maggiori difficoltà ad entrare nel mercato occupazionale.

Si comincia lunedì 9 ottobre a Cerignola, a Palazzo Fornari (piazzale San Rocco 32), dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Dopo i saluti del sindaco Francesco Bonito, e di Maria Dibisceglia, assessore comunale alle Politiche Sociali, si entra subito nel vivo delle attività che caratterizzano il progetto “Work Days”. Il secondo giorno, martedì 10 ottobre, gli appuntamenti si svilupperanno dalle ore 9.00 alle 15.00 sempre nella stessa sede. Mercoledì 11 ottobre la “Fiera del Lavoro” si sposta a Candela, presso l’Incubatore di Impresa (Località Serra Giardino snc). A ricevere i partecipanti, gli stand, le imprese e gli enti del terzo settore coinvolti sarà il sindaco Nicola Gatta, che illustrerà le finalità del progetto “FourJobs”. Gli orari di attività vanno dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Giovedì 12 ottobre, sempre negli spazi dell’Incubatore di Impresa dalle 9.00 alle 15.00 si animerà la seconda giornata di orientamento e formazione sui Monti Dauni.

Venerdì 13 ottobre, infine, si va sul Gargano e precisamente a San Giovanni Rotondo. La due giorni si svolgerà presso il Chiostro del Palazzo Comunale (piazza dei Martiri 5) dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Il primo cittadino Michele Crisetti accoglierà i presenti approfondendo le opportunità offerte dal progetto “POOL ORIENTA – Partecipazione, Orientamento, Occupazione, Lavoro”, per poi aprire la “Fiera del Lavoro” e gli stand previsti. L’evento itinerante si concluderà sabato 14 ottobre con l’ultima giornata in programma dalle 9.00 alle 15.00. Le Amministrazioni Comunali di Cerignola, Candela e San Giovanni Rotondo, dunque, in questi mesi stanno portando avanti nelle loro comunità giornate di formazione, workshop, percorsi di orientamento attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. La “Fiera del Lavoro” è un’azione che si inserisce in questo percorso di accompagnamento al lavoro, alla creazione di impresa, alla formazione e all’orientamento scolastico o universitario. Alla “Fiera” hanno dato, tra gli altri, la loro disponibilità a partecipare: Università degli Studi di Foggia – Orientamento e Placement, Apis, Legacoop, consorzio Oltre, Etjca, Gi Group, Anpal, Tempi Moderni, Centri per l’Impiego.