Il Foggia domina il Sorrento 5-0 allo Zaccheria e accede al secondo turno eliminatorio di Coppa Itaia di C dove se la vedrà con l’Avellino. Come prevedibile, Cudini fa rifiatare qualcuno e lancia Cucchietti tra i pali, con Di Modugno, Papazov, Riccardi e Antonacci in linea difensiva mentre a centrocampo si rivede Odjer in mezzo con Fiorini e Rossi mezzala e Vacca dietro Embalo e Idrissou. 3-4-3 per il Sorrento di mister Maiuri con Del Sorbo in porta, davanti a lui Somma, Aiello, Pazzi e Sorrentino; a centrocampo il terzetto è composto da Braccioforte, Crisci e Kone mentre il tridente offensivo porta i nomi di Caravaca, Spina e Gallo.

Pronti via e Idrissou spedisce di poco a lato di testa, su cross di Embalo. Il Foggia insiste e poco dopo è Rossi ad avere una buona chance su cross chirurgico di Vacca ma manda alto. Il Sorrento resta pressochè a guardare e così sono i rossoneri ad avere buon gioco al 15’ con Papazov che si gira bene in area, sugli sviluppi di un corner, ma calcia sopra la traversa. La difesa campana soffre e deve abbattere in area Embalo per fermarlo al 22’: calcio di rigore che lo stesso ‘95’ rossonero trasforma per l’1-0 del Foggia. Il Foggia si concede anche qualche leziosità e al 34’ raddoppia con un bolide di Rossi che termina sotto l’incrocio per uno splendido 2-0. Il terzo goal arriva con un bel sinistro di Embalo al 51’ che si infila sotto la traversa. Il poker del Foggia è servito al 72’ con un bel tiro a incrocio di Peralta, che firma la “manita” prima del finale. Festa allo Zaccheria, per il Foggia una vittoria che tiene alto il morale in vista del ritorno in campionato.