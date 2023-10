La Polizia di Stato, nelle giornate dell’ 10-11-12 ottobre, parteciperà all’evento “ORIENTA PUGLIA- ASTER PUGLIA” presso il Padiglione 71 all’interno del Quartiere Fieristico di Foggia – Viale Fortore 143.

L’evento è organizzato per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Puglia e rappresenta un’occasione unica, per ogni singolo studente, di entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale. È il luogo ideale in cui iniziare a porsi domande sul proprio futuro e a interpellare i tantissimi Orientatori presenti; si concretizza per tutti i ragazzi un’occasione unica in cui è possibile riflettere con calma sul percorso di studi universitari da scegliere con piena consapevolezza.

La Polizia di Stato, sarà presente con il personale dell’Ufficio Concorsi della Questura di Foggia, al quale i ragazzi potranno rivolgersi per avere informazioni riguardanti i concorsi pubblici della Polizia di Stato.

Sarà presente anche il personale della Polizia Scientifica per una dimostrazione di quali sono le attività che gli operatori svolgono sulla scena del crimine, come ad esempio, il sopralluogo, la rilevazione delle eventuali impronte digitali e dei campioni biologici. Sarà, altresì, presente personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni per una dimostrazione degli strumenti tecnologici utilizzati per la repressione dei reati legati all’utilizzo dei mezzi di comunicazione.

Inoltre, presenzierà il personale del Reparto Mobile, per illustrare le modalità attraverso cui si garantisce l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni di piazza o sportive, nonché il personale del Reparto Volo impiegato quotidianamente in attività di supporto, monitoraggio, soccorso e recupero in mare o in montagna. Infine, la Polizia di Stato ospiterà la pluridecorata campionessa di scherma, l’atleta foggiana delle Fiamme Oro Martina CRISCIO.