Terza vittoria di fila, quarta in cinque gare, un inizio di stagione sfavillante. E’ un momento d’oro per l’A.C. Reali Siti che vince anche contro il Corato, battuto 2-1 nella quinta giornata di campionato di Eccellenza Girone A. Un risultato messo al sicuro già nel primo tempo da Di Bari e compagni, che hanno poi resistito al tentativo di rimonta dei baresi, una compagine di qualità che farà vedere cose interessanti in questa stagione.

Con questi altri tre punti conquistati, l’A.C. Reali Siti si porta a soli due punti dalla vetta occupata dal Molfetta Calcio, vittoriosa 2-1 contro il San Marco. Sempre più buio invece per San Severo, battuta dal Foggia Incedit 2-0 e ultima in classifica.

Foto: Pagina facebook AC Real siti