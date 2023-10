La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 60 anni, colto nella flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito di un servizio disposto per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Squadra Mobile notavano presso l’abitazione del soggetto, già sottoposto per i medesimi reati alla misura cautelare degli arresti domiciliari, un anomalo via vai di persone, alcune note come consumatrici di stupefacenti.

Considerato che è apparso altamente fondato quanto appreso nel corso dell’attività info-investigativa e che dunque fosse presente nell’abitazione dell’uomo un consistente quantitativo di sostanza stupefacente destinato alla cessione a terzi, i poliziotti procedevano con un’attività di perquisizione, ausiliati dalle unità cinofili in forza presso la Questura di Bari, che consentiva di rinvenire e sequestrare oltre un etto di cocaina il cui valore sul mercato nella rivendita al dettaglio si aggira sugli 8-9.000 euro, oltre a denaro contante.

Terminate le formalità di rito, l’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva associato presso la Casa Circondariale di Foggia.