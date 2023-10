A fine maggio scorso un’importante iniziativa dedicata al mondo no-profit foggiano è stata lanciata con l’obiettivo di offrire nuove competenze nella raccolta dei fondi online e sostenere economicamente alcuni progetti promossi dalle associazioni del terzo settore di Foggia e provincia.

“Crowdfunding: La comunità conta” è il nome del progetto promosso dal Centro commerciale GrandApulia (di proprietà della Finsud Immobiliare Srl e gestito da Svicom SpA, che dal 2022 è entrata nell’elenco delle Società Benefit con l’obiettivo di crescere in modo sostenibile e inclusivo, generando un benessere diffuso)in collaborazione con Ginger Crowdfunding, realtà specializzata nella consulenza e nella formazione al crowdfunding, che gestisce la piattaforma Ideaginger.it.

Si tratta di una novità assoluta nello scenario delle attività proposte dai Centri Commerciali: GrandApulia per la prima volta si fa promotore per sostenere attivamente le organizzazioni del proprio territorio, in un luogo di incontro d’eccellenza per la comunità, in un momento difficile per l’economia, facendo rete con associazioni, enti e soggetti del territorio.

In questa prima fase del progetto, 15 associazioni foggiane hanno partecipato ad un corso gratuito di formazione al crowdfunding, durante il quale hanno proposto i propri progetti, acquisendo le competenze e gli strumenti necessari a sviluppare una campagna di raccolta fondi online efficace.

Al termine di questo percorso di formazione sono stati resi noti i nomi dei cinque migliori progetti selezionati, che fino al 30 novembre potranno lanciare le loro campagne di crowdfunding sulla piattaforma Ideaginger.it, raccogliendo fondi “dal basso”. Visto il grande successo in termini di partecipazione, il Centro Commerciale GrandApulia ha deciso di estendere a 5 il numero dei progetti da inserire nella piattaforma.

Tra questi progetti finanziabili, c’è la pubblicazione di un libro, “Fiaba Vera”, storia vera del percorso di crescita (tra ricadute e accompagnamenti a rialzarsi) di un ex tossicodipendente foggiano e della sua famiglia, curato dall’Associazione alla Salute Foggia ETS; il progetto “Foggia For Children” per favorire le attività sportive di 15 ragazzi di età compresa fra i 5 e i 15 anni in situazioni di disagio e/o fragilità genitoriale per avviarli alla pratica sportiva, promosso da Foggia Social Club; il progetto “Un tappo per ecomurales a Foggia”, una vera e propria opera d’arte realizzata con tappi di plastica dall’artista venezuelano Oscar Olivares che potrebbe abbellire la facciata della palestra della scuola dell’infanzia “Vittorino da Feltre”; le “Carrozzine Volanti” progetto promosso da un gruppo di podisti di Capitanata per finanziare l’acquisto di una carrozzina da corsa su strada con spingitore; “Una racchetta per lo Sport“, progetto promosso dal Rotary Club Foggia in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Elpise la Parrocchia San Paolo Apostolo, che metterà a disposizione il proprio Oratorio per accogliere giovani in condizioni di disagio economico, extracomunitari e ragazzi con disabilità del Quartiere periferico CEP di Foggia, dove è evidente l’emarginazione sociale.

“Fiaba Vera”, lanciato dall’Ass. alla Salute Foggia, si propone come uno strumento di prevenzione, conoscenza e informazione per i tanti giovani che hanno smarrito il senso dell’esistenza e vuole dare valore al territorio foggiano che può vantarsi di avere fiori all’occhiello all’avanguardia come il Progetto Nuova Specie, operante a livello nazionale attraverso la Fondazione, e l’Associazione alla Salute Foggia, da anni impegnata sul territorio locale. Obiettivo della campagna per la copertura dei costi di pubblicazione del libro è il raggiungimento della somma di 2.000 euro.

Foggia For Children, invece, punta al reinserimento attraverso la pratica sportiva di 15 ragazzi svantaggiati e con fragilità genitoriale. Obiettivo della raccolta è raggiungere l’importo di 4.000 euro, che servirà a pagare le strutture sportive convenzionate che accoglieranno i minori e in minima parte per l’attivazione di un Centro di Ascolto presso le chiese di Sant’Antonio da Padova e San Paolo Apostolo. Il progetto è condiviso dalle associazioni ERA di Foggia e Cuore Foggia che sono in Ats con il Foggia Social Club e dalle Associazioni “So belli cose” e Adifam.

‘Una racchetta per lo sport – Dalla strada all’Oratorio’ è il nome di un percorso di educazione sportiva, tra attività teorica e pratica, relativo alla disciplina del Tennis da Tavolo, finalizzato alla prevenzione del disagio e all’inclusione rivolta a categorie vulnerabili e soggetti fragili. Il Rotary Club Foggia “Umberto Giordano” si pone l’obiettivo di raccogliere 3.500 euro da destinare all’ingaggio di due formatori esperti e all’acquisto di racchette da tennis e materiale tecnico. Secondo i promotori “Sostenendo il gioco del Tennis da Tavolo si rafforzerà, sul Territorio, il messaggio dello Sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze”.

L’idea dell’ecomurales di tappi per rendere più bella la città di Foggia nasce dal progetto comune di diverse associazioni locali che vogliono realizzare una maestosa opera d’arte con tappi di plastica realizzata dal più noto artista venezuelano di questa arte, Oscar Olivares, che coinvolgerà la popolazione nell’appiccicare i tappi al muro riproducendo una rappresentazione che il grande artista foggiano Vito Moreno ha realizzato su carta, con l’intento di lasciare un messaggio di una città bella, vivibile e rispettosa dei più deboli.

Infine il progetto delle “Carrozzine Volanti”, con cui un gruppo di sportivi foggiani ha deciso di lanciare una raccolta fondi per l’acquisto di una carrozzina da corsa. Tutto nasce dall’ultima “Fuggi a Foggia”, tenutasi il 16 aprile 2023, quando gli organizzatori si sono trovati tra gli iscritti un carissimo amico, costretto su una sedia a rotelle da una malattia invalidante.

«I cinque progetti sono presenti sulla piattaforma Ideaginger.it e l’invito che rivolgiamo a tutto il territorio è di sostenere queste iniziative collegandosi alla piattaforma effettuando una donazione libera – spiega Nertil Makollari, Direttore del GrandApulia».

Le campagne di raccolta fondi dal basso termineranno il 30 novembre 2023. A dicembre è in programma un evento finale dove sarà presentato il progetto che riceverà il finanziamento del centro commerciale GrandApulia, che cofinanzierà, in qualità di primo contributore, il progetto primo classificato con un contributo pari al 50% dell’obiettivo economico della raccolta fondi.

Partner dell’iniziativa è Ginger Crowdfunding, realtà specializzata nella formazione al crowdfunding che ha ospitato finora sulla propria piattaforma Ideaginger.it (www.ideaginger.it) oltre 950 campagne di raccolta fondi online con un tasso di successo del 95% -il più alto in Italia- e che hanno raccolto complessivamente oltre 9,6 milioni di euro, grazie al coinvolgimento di più di 163.300 sostenitori.