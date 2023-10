Nuovo appuntamento per i JOB DAY, promossi dal Comune di Stornarella, in partenariato con diverse realtà come Humangest, l’Università degli Studi di Foggia, Aka, Adtm, Projecting, Consorzio Intese e Co.Stru.I.Re – Factory. Iniziative che rientrano nell’ambito delle attività di “Jobortunity”, progetto finanziato attraverso l’avviso regionale Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e per il lavoro, promosso dal Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

Il nuovo appuntamento prende il titolo di “Agricoltura 4.0” e si terrà presso il Centro Polivalente di via de Chirico, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare e approfondire argomenti di grande rilevanza nel mondo dell’agricoltura moderna:

• I DSS (Sistemi di Supporto alle Decisioni): Aspetti Generali e Vantaggi per gli Agricoltori Scopri come i Sistemi di Supporto alle Decisioni possono migliorare l’efficienza delle tue decisioni agricole e i vantaggi che offrono agli agricoltori. Sistemi GIS e Mappe di Prescrizione. Approfondisci l’importanza dei Sistemi di Informazione Geografica e delle mappe di prescrizione nell’ottimizzazione delle tue attività agricole.

• Biotecnologie per l’Agricoltura 4.0: La Tutela dell’Ecosostenibilità e della Qualità Agroalimentare. Esplora come le biotecnologie stanno contribuendo a preservare l’ecosostenibilità e la qualità dei prodotti agroalimentari nell’era dell’Agricoltura 4.0. Agricoltura Sostenibile, una Guida Pratica. Ricevi consigli pratici su come implementare pratiche agricole sostenibili e responsabili per un futuro più verde.

• Digitalizzazione delle Aziende Agricole e Vantaggi dell’Agricoltura 4.0. Scopri come la digitalizzazione sta trasformando le aziende agricole e come puoi sfruttarla per ottenere risultati migliori.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti. Prevede presentazioni, sessioni interattive e opportunità di networking con esperti del settore agricolo.

Il JOB DAY sarà rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio e a tutta la cittadinanza interessata.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’indirizzo email: jobortunity.comunedistornarella@gmail.com oppure raggiungere lo sportello di Via de Chirico, dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 14:00.