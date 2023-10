La Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Foggia, continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità. L’attività in argomento, ha interessato nella serata dello scorso 14.06.2023, il quadrilatero di Piazza Mercato, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali nonché uno dei principali luoghi di aggregazione sociale delle vie del centro storico cittadino, piazza Martiri Triestini, via le Maestre, via la Torre e Città del Cinema.

Il risultato della suddetta iniziativa operativa ha condotto ai seguenti risultati:

n. 12 Attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande sottoposte a controlli di Polizia Amministrativa;

n. 303 Persone identificate;

n. 136 Veicoli controllati;

n.7 Contravvenzioni al codice della strada;

I servizi di controllo del territorio effettuati dalle Forze di Polizia continueranno senza soluzione di continuità.