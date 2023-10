Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’A.C. Reali Siti cammina sui resti del San Severo, in piena crisi, e vince 6-0 fuori casa consolidando così la sua posizione nelle zone alte del girone A del campionato di Eccellenza. Gara chiusa nei primi 10 minuti con i gol di Ibra, Mlinde e Kadim che hanno subito messo in cascina il risultato nella prima frazione. Nel secondo tempo le reti di Di Bari (doppietta per lui) e di Kadim fissano il punteggio sullo 0-6 contro un giovanissimo San Severo, in campo con la Juniores.

In classifica, la compagina dei Cinque Reali Siti è terza a sei punti dalla corazzata Molfetta, a punteggio pieno. A metà classifica il Foggia Incedit, che perde malamente (5-0) contro il Polimnia mentre a 5 punti si trova l’Asd San Marco che impatta 2-2 in casa contro la Nuova Spinazzola.