Si è concluso il progetto “Alla Corte di Federico II” promosso dall’associazione I Diversabili e finanziato dall’avviso Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie. Partito a giugno 2022, il progetto ha visto l’attivazione di sette percorsi laboratoriali – pittura, ceramica, cioccolateria sociale, difesa personale, cucina, musica e teatro sociale – che hanno permesso ai ragazzi dell’associazione di sviluppare e rafforzare competenze e, soprattutto, di interagire con altri coetanei. Tutti i laboratori, infatti, hanno previsto la partecipazione dei ragazzi de I Diversabili insieme agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e ai giovani della Cooperativa Paidòs.

«“Alla Corte di Federico II” ha avuto l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e ha permesso ai nostri ragazzi di essere parte integrante di progettualità condivise con le scuole, le associazioni e gli anti del territorio» racconta Tina Ieluzzi, vicepresidente dell’Associazione I Diversabili, che aggiunge: «Siamo partiti da ciò che già sapevamo fare, arricchendolo con altri laboratori guidati da esperti esterni. Il laboratorio di cioccolateria sociale resta il nostro fiore all’occhiello, l’attività che ci permette di sostenere l’associazione, facendola vivere di azioni concrete e non di assistenzialismo».

L’evento conclusivo del progetto si è svolto il 20 ottobre scorso e ha visto protagonisti gli alunni dell’I.C. “Manzoni Radice” di Lucera che, guidati dal maestro cioccolatiere Lucio Gianfrancesco, hanno realizzato un cioccolatino con l’effige di Federico II.

«La parola chiave di questo progetto è stata “scambio”, perché durante le ore di laboratorio sembrava che la scuola uscisse un po’ dalla scuola ed entrasse nel territorio e che il territorio entrasse nella scuola. Questo scambio tra scuola e territorio ha permesso agli alunni e ai ragazzi dell’associazione di imparare reciprocamente tante cose» ha evidenziato Tiziana Lucente, insegnante dell’I.C. “Manzoni Radice”.

L’associazione ha messo in campo laboratori all’insegna del divertimento, dell’arte, della storia, dell’inclusione, dell’integrazione e della legalità. Proprio a conclusione dei laboratori sulla legalità, i ragazzi sono stati accolti dal Maggiore Marco Vivaldi, presso la sede del Comando dei Carabinieri di Lucera, che ha esposto le principali norme di società civile e i comportamenti da adottare per vivere in armonia con gli altri.

Il progetto “Alla Corte di Federico II” è stato promosso dall’associazione I Diversabili e ha messo in campo una ricca rete di partner composta da: Comune di Lucera, Istituti comprensivi “Manzoni Radice” e “Tommasone Alighieri”, A.S.D. Polisportiva Juvenilia Scioscia, Coop. Sociale Paidos Onlus, Club Lucera Rotaract, Corale Santa Cecilia – Don E. Di Giovine, Pro Loco Lucera, Parrocchia Opera San Giuseppe, Corpo Volontario Intervento Pubblico e Protezione Civile, Apulia Arte, Turismo E Cultura, Gens Capitanate e Archeoclub Lucera.

«Alla fine di questo progetto ringraziamo tutti i partner e gli esperti che hanno tenuto i laboratori: Lucio Gianfrancesco (cioccolateria sociale e ceramica), Cleonice Di Muro (pittura), Annita Scioscia (difesa personale), Annarita Di Giovine Ardito (musica), Luca Di Pierno (teatro sociale), Donato Curci (cucina). Senza la loro attiva partecipazione non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò che abbiamo fatto all’insegna della bellezza e dell’inclusione», afferma Tina Ieluzzi.