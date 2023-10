Si torna a sparare e ad uccidere a Foggia. Vittima questa volta è un un 40enne, originario di San Ferdinando di Puglia ma residente a San Severo che ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, Si tratta di Alessandro Ronzullo, noto alle forze dell’ordine per precedenti per droga che sarebbe stato avvicinato e ucciso mentre si trovava alla periferia di Foggia, verosimilmente nei pressi di via Lucera. Inutile il trasporto al pronto soccorso di Foggia dove la vittima è giunta accompagnata da due persone che sono state poi sentite dalla polizia per ricostruire quanto accaduto.

Nel 2016 Ronzullo era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un controllo all’altezza autostradale Vasto nord dove nella ruota di scorta della sua auto gli agenti trovarono un chilo di cocaina avvolta in un cellophane. Sull’omicidio indaga la Polizia che starebbe visionando anche le telecamere della zona per avere altri particolari dell’ennesimo fatto di cronaca nera in città.