Il prossimo 8 novembre 2023, alle ore 9.30, presso l’I.I.S. “Einaudi” di Foggia, verrà presentato il Catalogo del Piano Strategico della Promozione Salute nella Scuola 2023-2024 (12^ Edizione).

Previsto dal Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole e promosso da Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Catalogo si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Capitanata per diffondere la cultura della “Salute in tutte le Politiche”.

Il programma, in particolare, prevede interventi di prevenzione finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’Agenda Europea 2030 di “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”.

Alla presentazione sono stati invitati: il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia Giuseppe Silipo, la Dirigente Ufficio V-AT Foggia Giuseppina Lotito, il Direttore Sanitario della ASL Foggia Stefano Porziotta, il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Nehludoff Albano, il Coordinatore del Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.) e Rapporti con Ufficio Scolastico Regionale Pasquale Pedote; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ALS Foggia Giovanni Iannucci, il Coordinatore del Gruppo Interdisciplinare Aziendale (G.I.A.) – Scuola e Salute Leonardo A. Brandonisio e i componenti del G.I.A. con i referenti di progetto.

Il catalogo è consultabile e scaricabile dal portale della Salute: https://bit.ly/46TYgyD, nonchè dal sito dell’USR Puglia https://www.pugliausr.it.