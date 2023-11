In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino e di #ioleggoperché, arriva “Calvino ti fa grande”, una staffetta per far conoscere ed approfondire alcune opere e alcuni temi di uno degli autori più amati della letteratura italiana. Da “Il barone rampante” a “Il visconte dimezzato”, da “Se una notte d’inverno un viaggiatore” a “Le città invisibili”, da “Il castello dei destini incrociati” a “Palomar” tanti spunti e riflessioni per il tema “Un libro ti fa grande”. Un percorso bibliografico ed introspettivo, letterario ed autobiografico, a staffetta per il Polo Liceale dell’I.I.S. Adriano Olivetti di Orta Nova, tra uno psicoterapeuta e referente del Presidio del Libro RivoltaPagina, Alessio Tortorella; un bibliotecario, orientatore e scrittore, Pasquale Braschi; un formatore, poeta e cantautore, Antonio Di Stolfo. Una installazione artistica, l’albero del barone rampante, accoglierà, a mo’ di foglie, le varie citazioni dei libri che gli studenti e le studentesse indicheranno come importanti per la propria crescita umana e culturale. Un Contest nel Contest, perché tre citazioni verranno premiate con dei libri dai referenti dell’iniziativa, i docenti Paola Grillo e Arturo Gianluca Di Giovine, e la dirigente scolastica, Maria Carbone.