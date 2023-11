Sempre più ragazzi e ragazze decidono di intraprendere studi universitari legati alla creatività e al design. Ma dove e come mettersi alla prova prima di prendere decisioni che impattano sul futuro individuale? Design in Town è un’esperienza unica in Italia: è un Summer camp che offre a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, dal 1° al 5° anno senza limitazioni, un percorso di orientamento e un confronto diretto sul campo con il mondo della progettazione creativa in otto aree: Architettura, Moda, Design, Fotografia, Grafica e Comunicazione, Video, Scrittura creativa e Illustrazione.

Il campus prevede moduli di 2, 3 o 4 settimane e si caratterizza per ritmi di lavoro decisamente intensivi. Durante Design in Town i partecipanti mettono alla prova le proprio motivazioni, misurandosi con progetti di reale utilità sotto la supervisione di professionisti di assoluta eccellenza, tutti con esperienze di conduzione di progetti collettivi e tutti con una forte visionarietà del progetto. Fra gli oltre cento docenti che si sono succeduti negli anni, figurano fra gli altri i designer Marc Sadler e Matteo Ragni, i fotografi Giovanni Gastel e Francesco Radino, i creativi Gianpiero Vigorelli e Lele Panzeri, i registi Maki Gherzi e Antonino Valvo, gli architetti Simone Sfriso e Riccardo Blumer, la storica del design Anty Pansera, ecc…

Sin dalla prima edizione Design in Town ha ottenuto l’endorsement delle più importanti associazioni nazionali di settore: ADI, ADCI, AIAP, AI, AIR3, AFIP. Nel 2016 ha ottenuto il premio ADI Design Index per l’innovazione del modello didattico. Oggi gode dell’appoggio di importanti istituzioni culturali come Triennale Milano, Fondazione Cologni Mestieri d’Arte e Fondazione Castiglioni.

L’11° edizione si svolgerà in Puglia a Troia con il Patrocinio del Comune, nel centro dei Monti Dauni celebre per la cattedrale romanica, dal 10 giugno all’11 agosto 2024.

Gli Education partner 2024 sono IED Istituto Europeo di Design e USI Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana. È previsto un cospicuo pacchetto di sostegni e agevolazioni per aiutare le famiglie degli studenti a contenere i costi di partecipazione per le iscrizioni entro il 15 dicembre 2023.