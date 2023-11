I Partigiani Ortesi, il prezzo della libertà e la storia dei fratelli Volpicelli. L’ANPI di Orta Nova fa un tuffo nel passato e racconta un pezzo di storia del proprio territorio attraverso un appuntamento in programma il prossimo 5 novembre alle ore 19 nella Sala della Rimembranza del Palazzo ex Gesuitico.

Interverranno: Francesco Di Corato, socio ANPI Orta Nova; Michele Galante, Presidente provinciale ANPI; Antonio Sette, Presidente ANPI Orta Nova. Si tratta del primo di una serie di eventi che porterà in giro per i Cinque Reali Siti la storia di donne e uomini che hanno fatto la Resistenza. “Scopriamo il passato per costruire un futuro migliore, fatto di libertà”, dicono dall’ANPI Orta Nova.