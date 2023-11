Dopo il successo del Talentspace Unifg, continuano gli eventi dedicati al futuro del lavoro e alla promozione dell’occupabilità dei giovani. Dal 6 al 10 novembre i sette Dipartimenti dell’Università di Foggia ospiteranno aziende del territorio per promuovere l’incontro con studenti, laureandi e laureati Unifg e favorire opportunità occupazionali.

La manifestazione TalentSpace for Department, organizzata con il coordinamento dell’Area Orientamento e placement, prevede un ricco programma di attività declinate per specificità di ambiti e competenze curriculari.

Numerose le imprese locali interessate a presentare la propria realtà aziendale e a individuare attraverso colloqui i profili professionali in linea con le ricerche di personale.

“Le aziende ospiti – afferma la prof.ssa Mariangela Caroprese, Delegata rettorale al Placement – avranno la possibilità di presentare le proprie attività all’interno delle aule dei Dipartimenti dell’UNIFG per poi dedicarsi a colloqui individuali e raccolta di CV. L’ateneo foggiano in tal modo intende anticipare ai propri studenti e studentesse il momento della conoscenza e l’incontro con il mondo delle imprese, con la finalità di formare futuri professionisti consapevoli, e nel contempo far conoscere alle imprese del territorio i talenti Unifg“.

Il programma delle 5 giornate è disponibile sul sito unifg al seguente link:

https://www.unifg.it/it/servizi-e-opportunita/opportunita/stage-e-placement/placement/iniziative-ed-eventi/talentspace-fordep