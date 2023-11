Quest’anno Trustpilot, la nota piattaforma di recensioni online che aiuta consumatori e aziende, assegna a SLLS Legal STA con sede in Foggia il riconoscimento come “Top nella categoria Avvocato Civilista” in base alle recensioni dei clienti.

Alla notizia del riconoscimento lo Studio SLLS Legal ha commentato su Facebook: “Questo eccezionale risultato è per noi la più grande gratificazione del lavoro di ogni giorno, fatto con professionalità e dedizione, per difendere i diritti dei più deboli contro gli abusi e la prepotenza delle grandi aziende”.

Non un semplice Studio Legale ma un moderno e efficiente network di professionisti per la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese. L’equipe di professionisti dello Studio SLLS Legal ha costruito nel corso degli anni una solida reputazione come punto di riferimento per le persone alle prese con problemi generati dalle multinazionali e grandi aziende erogatrici di beni e servizi. La dedizione nel fornire assistenza di alta qualità ha contribuito a rassicurare e guidare i clienti attraverso le sfide più complesse contro gli strutturati studi legali che difendono le grandi aziende. Poiché, a differenza di altri strumenti di raccolta feedback (come ad esempio Google), su Trustpilot può recensire solo chi abbia avuto con l’azienda una effettiva esperienza di acquisto o di servizio, tale risultato è un reale tributo al continuo impegno e alla dedizione dimostrati da SLLS Legal e testimonia l’importanza della consulenza legale di qualità ed il suo impatto positivo sulla vita delle persone.

“Siamo orgogliosi della nostra realtà professionale e ringraziamo tutto il nostro team che ha reso possibile questo successo. La scelta di trasformare nel 2022 lo studio legale “tradizionale” fondato nel 2007 in una Società Tra Avvocati -nuova forma di esercizio della professione forense in netta espansione in realtà come Milano o Roma ma ancora poco diffusa al sud- è stata dettata, sia dalla volontà di offrire servizi multidisciplinari, che all’opportunità -favorita dalla recente riforma del processo civile telematico- di unire diverse figure professionali per fare network ed abbattere i costi per i clienti” (Avv. Michele Santamaria -founding partner).