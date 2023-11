Mercoledì 8 Novembre, alle ore 19.30, presso il Cineteatro Sala Farina, si terrà l’incontro “Foggia cambia davvero”, con Luigi De Magistris ed Antonio De Sabato.

Un evento fortemente desiderato da Antonio De Sabato, non un incontro politico ma un momento di festa per celebrare nella fine della campagna elettorale un nuovo inizio, un’occasione per incontrarsi e darsi appuntamento 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶.

A due anni di 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲, dai Polis Lab al Foggia Polis 𝗳𝗲𝘀𝘁, un centro culturale come comitato elettorale, comizi di quartiere, passeggiate d’arte, musica, l’obiettivo della comunità politico- culturale sinora costituitasi intorno ad Antonio De Sabato ed al suo progetto di rinascita, è quello di andare avanti e continuare a crescere.

Perché, come afferma Antonio De Sabato, “l”obiettivo del progetto politico culturale è quello di andare avanti con coraggio e continuare a crescere in libertà”.