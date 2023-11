Continuano le attività del progetto Ragazzi Aut-entici, finanziato dalla Regione Puglia con il Bando Puglia Capitale Sociale 3.0 e attuato dall’associazione Il Girasole di Foggia, da 15 anni impegnata sul territorio con tante attività per bimbi e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive.

Presso le sedi dell’Associazione a Foggia, in via M. Bisceglia n. 19 e in via Caggianelli n. 6, si svolgono diversi laboratori che puntano a focalizzare l’attenzione sull’inclusione sociale di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disabilità cognitiva e prevenire e contrastare forme di violenza, discriminazione e intolleranza verso gli stessi ragazzi o soggetti vulnerabili. Si tratta del Laboratorio sulle Autonomie, Laboratorio motorio, Laboratorio Social, Laboratorio Teatrale, Laboratorio di Bomboniere Solidali, Sportello di Ascolto.

Destinatari del progetto sono 60 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni, frequentanti il terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori di secondo grado, insieme ai propri genitori. Per info su come partecipare e iscrizioni: cell. 3453794976 – www.ilgirasolefoggia.it.