Una mobilitazione per scrivere una nuova storia, liberi dalle mafie. Il coordinamento Provinciale di Libera Foggia, in collaborazione con la Diocesi di Manfredonia, ha organizzato stamane un corteo che ha attraversato le vie principali di Manfredonia per dire “no” alle mafie e ad ogni forma di violenza e sopraffazione, alla presenza tra gli altri di Don Luigi Ciotti e il Governatore della Puglia Michele Emiliano.

Oltre cinquemila i partecipanti appartenenti a diverse realtà istituzionali, amministrative, scolastiche, ecclesiali e associative provenienti da tutta la Puglia, unite dall’impegno per la giustizia e per il bene comune, in una città come Manfredonia recentemente interessata dal fenomeno mafioso e un territorio, il Gargano, con la presenza di alcuni tra i più pericolosi gruppi criminali della Capitanata tra affari loschi ed omicidi.