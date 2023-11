Le prospettive di sviluppo del turismo degli sport acquatici in Puglia, Molise, Albania e Montenegro. E’ questo il tema del convegno che segna la conclusione del progetto transfrontaliero “Green Waters Adventure”, nato con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro nel promuovere lo sport acquatico e lo sviluppo del turismo lacuale, fluviale, marino-costiero delle acque con un’attenzione particolare ai laghi di Scutari, Castel San Vincenzo, Varano e Lesina. L’evento si svolgerà a Foggia venerdì 24 novembre 2023, a partire dalle ore 14.00, presso l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia, Management e Territorio (DEMeT) in Via Da Zara, 11.

“Green Waters Adventure” è promosso da un nutrito partenariato pubblico e privato: Ente Parco Nazionale del Gargano (ente capofila), Politecnico di Bari, Ministero della Cultura della Repubblica di Albania, Organizzazione turistica di Ulcinj – Montenegro, Comune Castel San Vincenzo, Comune di Cagnano Varano e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione territoriale, in collaborazione con Euromediterranea, affidataria dell’organizzazione dei seminari. Negli scorsi mesi in tutti i territori coinvolti si sono svolti incontri, seminari, momenti di approfondimento che hanno coinvolto enti pubblici, operatori turistici e culturali, associazioni sportive, culturali e ricreative, operatori della nautica e dei servizi di trasporto, cittadini con la finalità di raccogliere idee, proposte, visioni per contribuire allo sviluppo del turismo sportivo acquatico e del turismo sportivo e d’avventura più in generale, attraverso una strategia comune di gestione.

Il programma del convegno

Introduzione

Pasquale Pazienza, presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano

Marisa Margiotta, sindaca di Castel San Vincenzo



I Sessione: Le aree target del progetto GWA in Puglia, Molise, Albania e Montenegro

Interventi

Michele Guidato, Ente parco nazionale del Gargano

Mauro Calise, Eurorelations Molise

Blerina Kanini, Ministero della Cultura della Repubblica d’Albania

Bekim Shurdha, Organizzazione Turistica di Ulcinj

II Sessione: la valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo del turismo d’avventura

Interventi

Caterina De Lucia, Laboratorio Leers Unifg

Costanzo Cascavilla, Project Manager progetto Green Waters Adventure

Michele Montemurro, Politecnico di Bari



III Sessione: le prospettive di crescita degli sport acquatici e del turismo sportivo

Interventi

Cristian Stefania, Surf Boom

Paolo Cappucci, Consorzio Gargano Slow

Filippo Guglielmi, Tour Operator

Sindaci dei comuni lacuali del Gargano.