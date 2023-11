La Polizia di Stato, in occasione della manifestazione sportiva “Foggia Calcio 1920 – S.S. Turris”, tenutasi presso lo stadio comunale Pino Zaccheria in data 01.10.2023 avviava un’approfondita attività d’indagine a seguito della segnalazione di un steward che dichiarava di essere stato minacciato da un tifoso foggiano.

In particolare, il personale della Digos della Questura di Foggia riusciva ad identificare il soggetto che, nello stesso contesto, opponeva anche resistenza per sottrarsi ai controlli del personale della Polizia di Stato.

Per tali motivi, lo stesso veniva deferito all’A.G. ed il Questore della Provincia di Foggia emetteva nei suoi confronti il provvedimento amministrativo del Daspo della durata con anni 5 con conseguente obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia per anni 3.

Inoltre, il Questore della Provincia di Foggia ha decretato, nei confronti di un tifoso foggiano, l’aggravamento del provvedimento amministrativo del Daspo, inizialmente fissato in anni 6 con obbligo di presentazione negli Uffici di Polizia, aumentandolo di ulteriori anni 2. Nel mese di novembre 2019, infatti, gli veniva notificato il primo provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ma, nonostante il divieto impostogli, il giovane ignorava quanto prescritto dall’ordine del Questore, per assistere all’incontro di calcio “Foggia – Pescara” disputatosi il 04.06.2023. Riconosciuto dal personale della Polizia di Stato, il tifoso veniva deferito all’Autorità Giudiziaria, e gravato dal provvedimento questorile .