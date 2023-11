ll Comune di Orsara di Puglia attiverà un Ufficio di prossimità. Il relativo progetto presentato dall’Amministrazione comunale orsarese, infatti, è stato approvato e finanziato dalla Regione Puglia. L’Ufficio di prossimità opererà per offrire una “Giustizia” più vicina al cittadino, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, ampliando la rete dei servizi giudiziari attraverso un punto di accesso facilitato agli uffici giudiziari. L’obiettivo è quello di semplificare e velocizzare l’accesso alla tutela dei diritti della persona, grazie al supporto delle tecnologie informatiche.

I SERVIZI. L’Ufficio di prossimità offrirà, dunque, una serie di servizi al cittadino: servizi di informazione, orientamento e consulenza in merito agli istituti di protezione giuridica, anche tramite il supporto qualificato degli ordini professionali; distribuzione della modulistica in uso presso gli uffici giudiziari di riferimento; supporto alla predisposizione degli atti che le parti e gli ausiliari del giudice possono redigere anche senza l’assistenza di un legale; invio e/o ricezione di atti giudiziari per via telematica. L’iniziativa nasce per volontà del Ministero della Giustizia che, in questo modo, intende costituire una rete nazionale di uffici di prossimità nell’ambito delle azioni finanziate dal PON “Governance e capacità istituzionale” 2014- 2020.

FATTORE DI SVILUPPO. Il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi al cittadino resi da tutta la Pubblica Amministrazione costituisce un fattore di sviluppo economico e sociale, nonché un indicatore del grado di avanzamento democratico della comunità, nella misura in cui ciò garantisce tutela dei diritti dei cittadini, benessere e opportunità economiche a tutto il sistema.

La Commissione Europea ha più volte raccomandato all’Italia l’efficientamento del sistema giudiziario quale fattore di competitività per l’intero paese. La Regione, dunque, nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento dell’attività giurisdizionale in Puglia, sostenendo quelle progettualità che si caratterizzano per innovazione dei modelli organizzativi, riproducibilità, sostenibilità e trasferibilità degli stessi, nonché prossimità ai cittadini e ai territori.

Il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 prevede negli assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico e nell’Asse 4 la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione ottimale del PON e dell’Accordo di Partenariato.