“La Carta riparatrice: la riforma Cartabia tra giustizia Penale e giustizia di Comunità” è il titolo dell’incontro che la Caritas della diocesi di Cerignola-Ascoli, la Cooperativa “Charlie fa Surf”, insieme all’Ordine degli Avvocati di Foggia, l’AIGA, Sezione di Foggia, e il Cinfor, hanno organizzato online il 30 novembre 2023 con inizio alle ore 15. L’evento, accreditato per i crediti formativi per gli Avvocati, è inserito nell’ambito del progetto di sensibilizzazione del territorio in materia di Giustizia Riparativa “Nella mia ora di libertà”, che la Caritas diocesana e la Cooperativa “Charlie fa surf” svolgono ormai da oltre un anno. L’appuntamento si inserisce, altresì, tra gli eventi che, a livello europeo, si stanno svolgendo in occasione della Settimana europea della Giustizia riparativa.

Moderatore dell’evento sarà Gaetano Panunzio del progetto “Nella mia or di Libertà”. Dopo i saluti iniziali di don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana, di Gianluca Ursitti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, e di Simona Lafaenza, presidente della sezione foggiana dell’AIGA, interverranno la dott.ssa Angela Gismondi, direttrice dell’USSM di Bari, l’avv. Mario Aiezza – già Responsabile Dipartimento Riforma Processo Penale – Aiga Nazionale, la dott.ssa Daniela Muscillo, magistrato penale del Tribunale di Foggia, e la dott.ssa Francesca Delvecchio, ricercatrice di Diritto Processuale Penale dell’Università degli studi di Bari.

Per ricevere il link, basterà visitare il sito Avvoclic e iscriversi.