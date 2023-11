Raccontare il territorio attraverso un’alleanza pubblico-privato: doppio appuntamento organizzato dalla Regione Puglia per presentare il nuovo Patto di collaborazione tra i Poli Biblio-Museali di Foggia, Bat, Brindisi e Lecce e le associazioni attive in ambito culturale e sociale. Si comincia lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 17.00 a Palazzo Dogana, sede storica della Provincia di Foggia in piazza XX Settembre, con replica mercoledì 6 dicembre, stesso orario, al Museo Castromediano di Lecce.

Aperti al pubblico e alle associazioni che già hanno siglato un patto di collaborazione con i Poli, i due incontri dal titolo evocativo – Patti di collaborazione: per una poetica degli spazi – serviranno ad illustrare i risultati sinora raggiunti e le nuove regole della sottoscrizione. Associazioni, imprese culturali, cooperative, organizzazioni non governative, aggregazioni di cittadini portatori di interessi collettivi espressione dell’associazionismo culturale e sociale che operano sul territorio potranno usufruire degli spazi e dei servizi gestiti dai Poli.

Con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio, gli spazi e i servizi di biblioteche e musei regionali, in un’ottica sempre più inclusiva, imparziale e democratica, capace di colmare il divario territoriale, digitale, culturale, sociale ed economico, questa sinergia pubblico-privato si propone di valorizzare le attività laboratoriali, espositive, di ricerca e di studio, i lavori di gruppo, la formazione in presenza e on-line, la progettazione.