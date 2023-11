“Esprimo la mia solidarietà alle Comunità e ai sindaci di Celenza Valfortore e Carlantino, Massimo Venditti e Graziano Coscia, impegnati nella battaglia per impedire che i loro territorio vengano deturpati da un parco eolico il cui progetto prevede ben 17 torri per una potenza di 98 megawatt”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue: “Ancora una volta si vuole deturpare il nostro territorio, baipassando completamente le comunità di cittadini che vi abitano e senza che vi siano poi ricadute positive tangibili per quel che concerne le cosiddette “royalties” o comunque benefici e compensazioni per quei territori dove le opere vengono realizzate. I Monti Dauni hanno invece necessità di essere tutelati nell’ambito di una piena valorizzazione ambientale e posti costantemente al centro di ogni azione al fine di fermare il processo di desertificazione demografica che li sta attanagliando da tempo. I Monti Dauni hanno bisogno di essere salvaguardati nelle loro specificità anziché diventare terreno di conquista e di essere stravolti in nome di strategie di sviluppo presunto che niente hanno a che fare con le vocazioni di quei meravigliosi territori”, conclude De Leonardis.