Carapelle brilla nel panorama musicale internazionale grazie ad un giovane artista. Merito di Giuseppe Ventriglio, 19 anni, partito per una tournée di 40 giorni in Cina con la celeberrima Orchestra di Stato dell’opera e balletto di Craiova (Romania). Giuseppe è un estroso percussionista, si è diplomato al Liceo Musicale Poerio di Foggia e, grazie al maestro Andrea Saracino, ha amato tanto quest’arte, tanto da iscriversi al conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia. “Il sindaco Umberto Di Michele e l’amministrazione comunale sono orgogliosi di avere tra i concittadini un giovane talentuoso come Giuseppe. Ad maiora”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Carapelle.